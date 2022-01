Formacionet zyrtare, Skënderbeu-Teuta/ Arapi dhe Memelli përzgjedhin titullarët

Skënderbeu pret Teutën në Elbasan, teksa korçarët dhe durrsakët ndahen me vetëm dy pikë në klasifikim. Bregdetarët vijnë nga një moment i vështirë duke qenë se kanë pësuar disfatë në katër ndeshjet e fundit të kampionatit, ndërsa trajneri Renato Arapi do të provojë të bëjë mirë si në ndeshjen e Kupës ku ia doli t’i mposhtte korçarët. Sakaq, trajnerët kanë marrë edhe vendimet për lojtarët titullarë që do të zbresin në fushë.

Formacionet titullare:

Skënderbeu: Rexhepi, Sadriu, Zguro, Shehi, Meksi, Frashëri, Mara, Vangjeli, Berisha, Pusi, Nikaj

Trajner: Migen Memelli

Teuta: Qirko, Idrizaj, Qaqi, Ivanovic, Kotobelli, Aleksi, E.Vila, Acquah, L.Vila, Daja, Hebaj

Trajner: Rubin Hebaj