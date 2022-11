Formacioni i mundshëm i Italisë ndaj Shqipërisë, Mancini i beson sulmuesit të Romës, titullar edhe një debutues

Përfaqësueset më të mëdha të futbollit po përgatiten për nisjen e Kupës së Botës në Katar, ndërsa Italia, katër herë kampione e Botës, do të zbresë sonte, në orën 20:45, në “Air Albania”, për miqësoren me Shqipërinë. Po si do të rreshtohen të kaltrit përballë kuqezinjve?

Roberto Mancini ndryshon rreshtim, duke i besuar një 3-4-3 të paprecedentë për kombëtaren italiane, ku Nicolò Zaniolo, do të jetë titullar. Nga minuta e parë krah sulmuesit të Romës do të jenë në sulm Raspadori e Vincenzo Grifo, protagonist i madh te Freiburgu me 11 gola të shënuar në 23 paraqitje.

Pa dyshim që në portë do të jetë Gigio Donnarumma, ndërsa risia është në mbrojtje, ku Atalantino Scalvini do të luajë me Bonuccin dhe Bastonin, duke debutuar si titullar në kombëtare. Di Lorenco dhe Dimarco nga krahët, ndërsa në mesin e fushës, një mundësi për Tonalin në krah të Verrattit.

FORMACIONE TË MUNDSHME SHQIPËRI-ITALI

SHQIPËRIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Mihaj, Lenjani; Abrashi, Bare, Bajrami; Uzuni, Broja. Trajner: Edy Reja.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Sticks; Di Lorenzo, Verratti, Tonali, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. Trajner: Roberto Mancini.