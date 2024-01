Formula 1 largohet nga Barcelona, nga 2026-a në kryeqytetin e Spanjës

Madridi do të organizojë Çmimin e Madh të Spanjës duke nisur nga viti 2026. Lajmin e ka bërë të ditur Formula 1, që ka prezantuar dhe pistën e re që do të jetë në kryeqytetin spanjoll dhe për plot 10 vite do të presë një nga garat vjetore. Në prezantimin zyrtar bëhet me dije se pista e re do të te jetë 5.47 km dhe do të ketë 20 kthesa. Sipas përllogaritjeve kjo pistë do të realizohet për një kohë prej 1 minutë e 32 sekonda.

Pista e re konsiderohet si një nga më spektakolaret, ndërkohë që është brenda të gjitha parametrave bashkëkohorë, si dhe ndodhet në një pozicion strategjik në disa nga zonat më të famshme dhe shumë pranë aeroportit.

Lexo edhe:

Kapaciteti i këtij cirkuiti të ri pritet të jetë 110 mijë spektatore, ndërkohë që edhe 30 mijë vende të tjera pritet që të shtohen deri në vitin 2031.

Formula 1 ka pësuar një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe pista e re e Madridit shihet si një tjetër hap përpara në përmirësimin e kushteve të këtij sporti që vit pas diti po shkon drejt perfeksionit.