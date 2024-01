Formula 1, NBA dhe Moto GP, ja kush festoi në 2023-shin

Formula 1

Max Verstappen siguroi titullin e tretë radhazi në karrierën e tij. Viti 2023 ishte absolutisht më i miri për pilotin holandez, që kur ka debutuar në botërorin e shpejtësisë. Diskutimi për titull praktikisht u mbyll që pas garave të para të sezonit, ku Verstappen mori një avantazh të thellë, nisur edhe nga problemet e shumta të rivalëve.

Në garat e para u duk dominimi i skuderisë së Red Bullit, me Verstappen dhe Perez dukshëm më larg kundërshtarëve. Verstappen arriti rezultate të pabesueshme gjatë gjithë edicionit, duke vendosur disa rekorde në këtë sport. 26-vjeçari theu rekordin e Sebastian Vettel për më shumë fitore radhazi, me Verstappen që arriti në kuotën e 10 sukseseve radhazi me fitoren në çmimin e madh të Spanjës.

Red Bullit iu desh vetëm gjysma e botërorit për të siguruar matematikisht titullin dhe dominimin në cirkuitet e Formula 1. Nga ana tjetër, rivalët dukeshin krejt të pafuqishëm. Ferrari dhe Mercedes vuajtën në masë të madhe problemet e brendshme, duke mosrivalizuar qoftë për disa gara RedBullin.

Verstappen e mbylli edicionin e vitit 2023 në kuotën e 575 pikëve, ndërsa ndjekësi i tij më i afërt, Sergio Perez kishte më pak se gjysmën e pikëve, 285. Në podiumin e pilotëve, Lewis Hamilton grumbulloi 234 pikë, por pa mundur të fitojë asnjë garë në sezonin që lamë pas.

Në 22 fundjavat e botërorit të Formula 1, plot 19 çmime u fituan nga Max Verstappen, 2 nga Sergio Perez dhe vetëm 1 nga piloti i Ferrarit, Carlos Sainz.

NBA

Denver Nuggets u shpallën kampion për herë të parë në historinë e NBA. Nuggets bën surprizën në një edicion ku Boston Celtics dhe Los Angeles Lakers shiheshin si favoritët kryesorë. Në 82 ndeshje në sezonin e rregullt, Denver arriti të fitonte plot 53 herë, duke mos pasur rivalë që mund t’i rrezikonte kryesimin e konferencës së perëndimit. Ndërkohë në konferencën e lindjes, vendin e parë në sezonin e rregullt e mbajti për një kohë të gjatë Milwuakee Bucks e udhëhequr nga Giannis Antetokoumpo.

Më tej, në fazën “Play-Off” shorti rezervoi përballje shumë të forta, ku Golden State u përballë me Los Angeles Lakers në çerekfinale, ndërsa Celtics mati forcat me Phildelhpia 76ers. Fati desh që në gjysmëfinale Nuggets të përballej me Lakersat e LeBron James. Takimet mes tyre nuk patën fare histori, teksa Denver mposhti thellë në 4 ndeshje Lakersat, duke prekur finalen e madhe. Ndërkohë, sërish një sezon zhgënjyes për LeBronin i cili nuk shkoi më shumë se në katërshen më të mirë të sezonit me skuadrën e tij.

Nga ana tjetër, Celtics u surprizuan nga Miami Heat, me këta të fundit që eliminuan në gjysmëfinale 17-herë kampionët e elitës së basketbollit amerikan. Skuadra nga Bostoni e nisi fazën gjysmëfinale me një vetëbesim të madh, gjë e cila nuk i çoi në rrugën e duhur. Ndërsa Miami Heat luajti në këto ndeshje me shumë dëshirë, e cila i siguroi finalet e mëdha të NBA.

Dy ndeshjet e para të finales së madhe mes Nuggets dhe Heat u luajtën në Denver. Rezultati i përballjeve deri para sfidës së tretë ishte 1-1, por lojtari më i mirë i turneut, Nikola Jokic ishte spektakolar më tej, duke realizuar një pafundësi pikësh për Nuggets. Shifrat finale të dueleve decizive mes skuadrave ishin 4-1 në favor të Denver, me këta të fundit që siguruan për herë të parë suksesin në NBA. Festa në Denver ishte e jashtëzakonshme, me lotët e lojtarëve që tifozët e tyre tani i quajnë heronj. Sezoni i gjatë dhe plot sfida u shpërblye me kupën më të bukur në këtë sport, që e ngriti “MVP” e këtij sezoni Nikola Jokiç.

Nuk janë Celtics, Lakers, apo dhe Golden State e Stephen Curryt. Nuggets është skuadra për t’u mundur në elitën e basketbollit amerikan. Titulli i parë në histori, por mund të jetë nisja e një cikli për një brez të jashtëzakonshëm basketbollistësh, me plot dëshirë dhe talent.

Moto GP

Francesco Bagnaia ishte kampioni në botërorin e motorave Moto GP për vitin 2023. Piloti italian fitoi titullin e dytë radhazi në karrierën e tij. Pas suksesit të vitit 2022, Bagnaia ia doli të triumfonte edhe këtë sezon, që ishte i jashtëzakonshëm, por edhe i frikshëm për 26-vjeçarin.

Më datë 3 shtator, në çmimin e madh të Barcelonës, Francesco Bagnaia i shpëtoi një aksidenti që për pak i mori jetën. Në kthesën e dytë të pistës së Katalonjës, Bagnaia u përplas me Brad Binder, me motorin e këtij të fundit që kalon sipër trupit të italianit.

Momentet e para të aksidentit horror ishin kryefjala e mediave kryesore në botë. Mrekullia ndodhi dhe Bagnaia ia hodhi paq në këtë rast duke u kthyer më i fortë se kurrë të garonte për atë çka ishte kampioni në fuqi.

Në garat pasuese, shoku i skuadrës, Jorge Martin rivalizoi deri në momentet e fundit, por nuk ia doli të përmbyste një avantazh, të cilin Bagnaia e kishte krijuar prej kohësh. “Pecco” u shpall kampion për vitin 2023 me 467 pikë në total, 39 pikë më shumë se Martin dhe 138 mbi Bezzechin.

Skuderia e Ducatit ishte fituesja absolute e kampionatit, me të tre pilotët pjesë e italianëve. Për Ducatin ky ishte suksesi i 5-të në historinë e Moto GP.

Sezon për t’u harruar ky për spanjollin Marc Marquez i cili u rendit i 14-ti në klasifikimin e përgjithshëm. Disi më mirë u paraqit vëllai i tij Aleix i cili u pozicionua i nënti. Me edicionin që u mbyll ka nisur menjëherë puna nga të gjitha skuderitë për të bërë më mirë në vitin e ri 2024.