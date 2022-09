FOTO/ Askush si Ibra, suedezi surprizon fëmijët në repartin e kardiokirurgjisë pediatrike në një nga spitalet e Milanos

Zlatan Ibrahimovic është një nga personat më të rreptë kur bëhet fjalë për ndeshjet e futbollit, por njëkohësisht një nga personazhet me zemër të madhe në lidhje me sjelljen me fëmijët.

Pasditen e kësaj të enjte suedezi ka bërë një vizitë në në repartin e kardiokirurgjisë pediatrike të Poliklinikës San Donato në Milano.

Ibra ka surprizuar pacientët e vegjël, me të cilët ka bërë shaka, ka dhënë autografeve dhe ka bërë fotografi, duke u dhuruar momente që do të mbeten përgjithmonë në mendjen e tyre.