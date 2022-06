FOTO/ Boateng i jep fund beqarisë për herë të tretë, ulet në gjunjë para kampiones italiane

Kevin-Prince Boateng i jep fund për herë të tretë beqarisë. Mesfushori ganez që luan me Herthën e Berlinit në Bundesligën gjermane, së fundi është martuar me 6 herë kampionet e arteve marciale në Itali, Valentina Fredagrada.

Të dy janë bashkë që prej verës së kaluar, kur edhe pranuan publikisht lidhjen, teksa mbrëmjen e djeshme Boateng prenotoi një hotel të tërin, për të krijuar një atmosferë romantike, ku edhe u ul në gjunjë për t’i propozuar sportistes italiane.

Kjo është martesa e tretë e Boateng, i cili ka një fëmijë me bukuroshen gjermane Jenny dhe një tjetër me Melissa Satën, martesa me të cilën ka zgjatur edhe më gjatë.