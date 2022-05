FOTO/ Conference League, Partizani zbulon rivalët e mundshëm të raundit të parë kualifikues

Partizani mbylli këtë sezon të Abissnet Superiore në vend të tretë me 58 pikë dhe si rrjedhojë do të jetë pjesë e kualifikuesve të para të Conference League.

Vetë klubi i “të kuqve” të kryeqytetit ka zbuluar përmes një postimi në rrjetet sociale, se kush mund të jenë rivalët e mundshëm të tyre. Në listën e skuadrave që mund të jenë kundërshtarë të Partizanit janë dhe dy ekipet e Kosovës, Gjilani dhe Llapi.

Kualifikueset e para të Conference League do të zhvillohen më 7 dhe 14 korrik 2022, ndërsa shorti për to do të hidhet më 14 qershor, që do të jetë dita kur Partizani do të njihet me kundërshtarët.