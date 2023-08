FOTO/ Dinamo City merr jetë, Di Biagio prezanton fanellat e reja dhe logon

Merr jetë Dinamo City. 18 herë kampionët e Shqipërisë kanë nisur një epokë të re, e ajo që raportoi SuperSport në 24 korrik është konfirmuar nga trajneri Luigi Di Biagio. Tekniku i kryeqytetasve ka prezantuar fanellën e re të “nëndetëses”, ku shihet dhe logo e re e Dinamo City.

Fanella është shumë e ngjashme me atë të kampionëve të Anglisë, Manchester City. Ndërkohë që 52-vjeçari italian, fanellën e parë të re ia dhuroi trajnerit të Romës, Jose Mourinho. I cili ishte në Tiranë të shtunën, pasi Roma luajti miqësoren me Partizanin në “Air Albania”.

View this post on Instagram A post shared by Di Biagio Luigi (@gigidibiagioofficial)

Ndeshja e parë për Dinamon në sezonin e ri në Superiore do të jetë me Tiranën. Skuadra do të zbresë në derbin me fanellat e reja, ndërkohë që pritet të ketë lëvizje në merkato në këto ditë të fundit. Me Di Biagion që pret afrime në të gjitha repartet.

Lexo edhe:

Dinamo City do të ndërtojë një kompleks stërvitor në Durrës dhe do të ketë bashkëpunim me akademinë e Manchester Cityt. Një projekt ambicioz që pritet të shënojë nisjen e një kapitulli të ri për 18 herë kampionë e Shqipërisë, që në pak kohë duan të kthehen në një superfuqi në Shqipëri e jo vetëm.