FOTO/ Egnatia humbet kapitenin, Krasniqi lajmëron largimin

Gëzim Krasniqi nuk do ka rinovuar me Egnatian, ndërsa së fundmi ka lajmëruar se do të largohet nga rrogozhinasit.

Në një postim në rrjetet sociale mbrojtësi ka nxjerrë një foto, ndërsa shkruan: “Nga tani nuk jam më pjesë e Egnatias. I uroj Egnatias suksese në të ardhmen.”

Krasniqi u bashkua me ekipin e Rrogozhinës në 2020-ën, duke ndihmuar ekipin të ngjitej në Superligë, ndërsa mbajti rolin e kapitenit edhe në sezonin 2021-2022, me rrogozhinasit që luajtën në elitën dhe ia dolën që të mbijetonin.

Kështu pas një eksperience prej dy sezonesh me ekipin e Rrogozhinës, 32-vjeçari lajmëroi ndarjen.