FOTO/ Ferrari prezanton makinën e re, gati për testet zyrtare

Ferrari zbulon makinën me të cilën do të garojë në sezonin e ri të Formulës 1, SF-24. Skuadra italiane ka [prezantuar me një video të shkurtër mesditën e të martës makinën me të cilën do të provojë të kthehet në nivele të larta këtë sezon, megjithatë nuk ka zbuluar shumë detaje.

Miliona tifozët e ‘kokëkuqes’ arritën të shohin vetëm ngjyrën dhe dizajnin e makinës, teksa më pas ishte spanjolli Carlos Sainz ai që kreu testet e para në pistën e Fioranos. Testet e radhës të Ferrarit të ri do të kryhen të mërkurën, ku dy pilotët Leclerc dhe Sainz do të njihen më mirë me makinën e re, para se të nisin testet zyrtare në Sakhir.

Ky do të jetë sezoni i katërt dhe i fundit për dyshen Leclerc-Sainz, pasi sezonin e ardhshëm spanjolli do të largohet për t’i lënë vendin britanikut Lewis Hamilton, i cili do të garojë me Ferrarin bashkë me pilotin nga Monaco.

Dizajni i makinës:

Në pamje të parë makina është estetikisht shumë e ndryshme dhe ky koncept shtrihet edhe tek ngjyra. E bardha është rifutur dhe është shoqëruar me të verdhën, e cila ka qenë gjithmonë ngjyra e dytë e Ferrarit, e cila kujton lidhjen me Modenën, por është gjithashtu një element i tërthortë për dy aktivitetet kryesore të makinave sportive nga Kompania Maranello, Formula 1 dhe Kampionati Botëror i Qëndrueshmërisë.

Për më tepër, si vitin e kaluar, SF-24 dhe 499P që konkurrojnë në Kampionatin Botëror të Qëndrueshmërisë (ËEC) gjithashtu do të ndajnë të njëjtën të kuqe – Racing Red 2024 – e cila sipas traditës së fundit në SF-24 do të jetë e errët.

Lexo edhe:

Sa i përket ngjyrës së verdhë, sigurisht që nuk është hera e parë që shfaqet në makinat e Ferrari Formula 1, edhe pse vijat gjatësore të kësaj ngjyre i kanë munguar gjallërisë që nga viti 1968 dhe këtë sezon ato shoqërohen në mënyrë të paprecedentë me ato të bardha .

Numrat 16 dhe 55 janë gjithashtu të bardhë dhe kufizohen me të bardhë dhe vazhdojnë të jenë në Ferrari Sans, fonti zyrtar i kompanisë Maranello, por tani me shkronja të pjerrëta. Krahasuar me sezonet e mëparshme, ngjyra e zezë është zvogëluar, tani e kufizuar në pjesën e poshtme të makinës, pjesët e përparme, një pjesë të aureolës dhe detaje të tjera.