FOTO/ Miqësoret me Armeninë dhe Ishujt Faroe, Kosova nxjerr listën e Kombëtares

Kombëtarja e Kosovës do të zhvillojë dy miqësore gjatë muajit nëntor, në 16 me Armeninë dhe në datën 19 me Ishujt Faroe.

Ndërsa na ndajnë edhe pak ditë nga këto ndeshje, Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë publik listën me lojtarët që janë ftuar për këto ndeshje.

Nga kjo listë shihet se skuadrës dardane i janë bashkuar shumë emra të rinj siç janë Krasniqi apo Sadriu.

“Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Alain Giresse, ka publikuar listën e futbollistëve për dy miqësoret e këtij muaji, kundër Armenisë, më 16 nëntor dhe kundër Ishujve Faroe, më 19 nëntor. Për këto dy miqësore Giresse është përqendruar kryesisht në emra të rinj. Stërvitja e parë e Dardanëve është paraparë të mbahet, të hënën, në orën 18:30, në stadiumin ‘Fadil Vokrri’.”-shkruhet në postimin e FFK-së.