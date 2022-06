FOTO/ Organizatorët e Katar 2022 nuk ofrojnë siguri, LGBTQ+ kërkojnë bojkotimin e Botërorit

Katari nuk ka dalë garant për sigurinë e tifozëve që janë pjesë e komunitetit LGBTQ+ dhe që pritet të udhëtojnë drejt vendit organizator të Botërorit.

Sipas “The Guardian”, Komitetit Suprem, organi që po udhëheq organizimin e Botërorit 2022, nuk ka dhënë përgjigje konkrete.

Pyetjet e bëra për Komitetin e Lartë përfshinin nëse:

“Personat LGBTQ+ do të mbroheshin nga autoritetet e Katarit nëse kërcënoheshin për shkak të seksualitetit të tyre?

Tifozët që mbanin flamuj me ylber do të lejohen t’i marrin ata në stadium?

Komiteti i Lartë do të mirëpresë në mënyrë specifike njerëzit LGBTQ+ si vizitorë të Kupës së Botës?

Një përgjigje nga komiteti thoshte: “Të gjithë do të jenë të mirëpritur në Katar në 2022, pavarësisht nga raca, prejardhja, feja, gjinia, orientimi seksual ose kombësia”.

Ndërsa rikujtojmë se para disa javësh nga organizatorët e Botërorit u kërkua që të mos kishte shfaqje të dashurisë në vende publike.

“Ne jemi një shoqëri relativisht konservatore, për shembull, shfaqjet publike të dashurisë nuk janë pjesë e kulturës sonë. Ne besojmë në respektin e ndërsjellë dhe kështu, ndërsa të gjithë janë të mirëpritur, ajo që presim në këmbim është që të gjithë të respektojnë kulturën dhe traditat tona.”-ishte një nga deklarata e bëra nga organizatorët e Kupë së Botës Katar 2022.

Ka pasur shqetësime të mëdha për sigurinë e tifozëve LGBTQ+ që do udhëtojnë në Katar për turneun, bisedat midis organizatorëve dhe grupeve të mbështetësve LGBTQ+ kanë ngecur.

Asked about specific concerns from LGBT fans, Qatar World Cup organizers say “whilst everyone is welcome, what we expect in return is for everyone to respect our culture and traditions.” Not even really making much of a pretense. https://t.co/XzGNXtISTr

— Tim Murphy (@timothypmurphy) June 29, 2022