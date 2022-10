FOTO/ Paketa speciale, super çmime për ndeshjet e Kombëtares me Armeninë dhe Italinë

Kombëtarja “kuqezi” do të zhvillojë tre ndeshje miqësore gjatë muajit nëntor, me Katarin në datën 9, që do të luhet në Spanjë, me Italinë më 16 nëntor dhe me Armeninë më 19 nëntor, që do të zhvillohen në “Air Albania”.

Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë me dije këtë të hënë se ka filluar shitja e biletave për ndeshjet me Italinë dhe Armeninë, që do të luhen në vendin tonë, dhe për tifozët special të Kombëtares do të ketë edhe paketa ekskluzive çmimesh për biletat.

Kjo paketë do të jetë e vlefshme deri të dielën e ardhshme, ndërsa të gjithë mund t’i gjejnë biletat në pikat e shitjes në “Selman Stërmasi” dhe në “Air Albania”.