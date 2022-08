FOTO/ Pas Fabregas, edhe modelja 47-vjeçare gati të shpalosë hiret në liqenin e Comos

Nga brigjet e Monacos, në një nga zonat me të bukura në Itali, liqenin e Comos, Mesfushori spanjoll Cesc Fabregas i befasoi të gjithë me vendimin për t’u transferuar te Como, skuadër që militon në Serinë B italiane, por që këtë sezon synon rikthimin në elitë.

Bashkë me 35-vjeçarin, në Como do të transferohet edhe Daniela Fabregas, modelja libaneze, e cila që prej 2018-ës është e martuar me mesfushorin spanjoll.

Daniela është 47 vjeç, plot 12 vite më e madhe se mesfushori, megjithatë mosha është thjesht një numër për të. Linjat perfekte dhe fotot e shumta në rrjetet sociale kanë bërë që Daniela Semaan Fabregas të ketë më shumë se 4.5 milionë ndjekës në Instagram.

Tani modelja libaneze, që shpesh është etiketuar edhe si “Mbretëresha e WAG-save”, do të ketë mundësi të shpalosë hiret e saj edhe në liqenin e Comos.