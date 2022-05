FOTO/ Pioli nuk humbet kohë, bën tatuazhin e veçantë për të festuar titullin kampion

Milan fitoi këtë të dielë titullin e Seria A pas 11 vitesh mungesë, që është edhe titulli i 19-të në historinë e klubit “kuqezi”.

“Djalli” e siguroi trofeun e edicionit 2021-2022 në ndeshjen e fundit atë ndaj Sassuolos, të cilën Milan e fitoi në transfertë me rezultatin 0-3.

Për të festuar titullin e parë në karrierën e tij, trajneri Stefano Pioli nuk ka humbur kohë dhe ka zgjedhur një mënyrë shumë origjinale.

Ai ka bërë tatuazh numrin 19-të, brenda stemës së Seria A, që nënkupton të gjithë titujt e Milanit. Ndërkohë festa për titullin kampion do të vazhdojë ditën e sotme në orën 18:00 me skuadrën që do të parakalojë rrugët e Milanos.