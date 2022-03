FOTO/ Quhet Al Rihla, FIFA prezanton topin zyrtar që do përdoret në Katar 2022

FIFA, në bashkëpunim me markën Adidas, prezantoi këtë të mërkurë topin zyrtar të Botërorit që do të luhet në Katar pas disa muajsh.

Quhet Al Rihla, një fjalë arabe që shpreh konceptin e “udhëtimit”. Këtë të premte do të hidhet shorti i fazës finale për Kupën e Botës, ku përfaqësueset e shteteve që “prenë biletat” do të njihen me kundërshtarët, ndërsa numërimi mbrapsht ka nisur.

Skuadrat e fundit të Europës që siguruan kualifikimin për në Katar janë Portugalia që fitoi me rezultatin 2-0 ndaj Maqedonisë së Veriut, dhe Polonia që mundi Suedinë 2-0.