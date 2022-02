FOTO/ Rinovon me sulmuesin, Vllaznia: Nisi puna për skuadrën e sezonit të ardhshëm

Vllaznia ka nisur punën për rinovimin e kontratave me lojtarët që dëshiron t’i ketë pjesë të skuadrës edhe për sezonin e ardhshëm.

Shkodranët kanë rinovuar me tre vite të tjera kontratën me Mehdo Çobën. Ky lajm është bërë publik nga vetë klubi i “kuqebluve” në një postim në rrjetet sociale, ku ndër të tjera bën me dije se 21-vjeçari është një element i rëndësishëm në ekipin e tyre.

“Ekipi i Vllaznisë është i fokusuar maksimalisht për t’i arritur objektivat e këtij sezoni, por ndërkohë nga ana tjetër drejtuesit e klubit kanë nisur punën për skuadrën e sezonit të ardhshëm. Hapi i parë i rëndësishëm që është zyrtarizuar ditën e sotme ka qenë rinovimi i kontratës me sulmuesin Mehdi Çoba. Duke e konsideruar atë një element të së ardhshëm, bëjmë me dije se me këtë futbollist është firmosur një kontratë trevjeçare. Suksese #MehdiÇoba me fanellën kuqeblu!”-shkruhet në reagimin e Vllaznisë.