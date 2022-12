FOTO/ “Shënoj dhe fitojmë Kupën e Botës”, profecia e Angel Di Maria-s u realizua

Angel Di Maria shkëlqeu gjatë 64 minutave që u aktivizua në finalen e Kupës së Botës mes Argjentinës dhe Francës. Sulmuesi i majtë ishte i papërmbajtshëm në pjesën e parë.

Pasi fitoi penalltinë që zhbllokoi sfidën, 34-vjeçari i dhuroi skuadrës albiceleste avantazhin e dyfishtë me golin e tij, diçka që e kishte parashikuar më parë.

Di Maria e festoi mes lotësh Botërorin e parë në karrierë, ndërkohë që është zbuluar një prapaskenë interesante me bashkëshorten e tij, Jorgelina Cardoso.

Kjo e fundit ka publikuar një bisedë private që ka zhvilluar me Fideon një natë përpara finales, duke zbuluar bindjen dhe besimin e madhe që kishte lojtari.

“Do të bëhem kampion bote, dashuri. Është e shkruar. Madje edhe do të shënoj gol. Është e shkruar siç ndodhi në Maracana dhe Wembley. Shijoje ditën e nesërme, pasi do të bëhemi kampionë bote.

E meritojnë 26 lojtarët që janë këtu dhe familjet e tyre”, theksonte Di Maria, i cili ia doli të realizonte ëndrrën dhe profecinë e tij.