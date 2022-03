FOTO/ Tifozët kundër shkarkimit të Brdaric, a do të ndërrojnë sërish mendje drejtuesit shkodranë?

Thomas Brdaric nuk është më trajner i Vllaznisë teksa drejtuesit e klubit shkodran vendosën ta shkarkonin teknikun pas disfatës së fundit në kampionat ndaj Tiranës me rezultatin 1-2. Megjithatë, pavarësisht se tashmë kuqeblutë mund të cilësohen plotësisht jashtë garës së titullit, tifozeria shkodrane i ka dalë në krah teknikut 47-vjeçar ndërsa në këtë rast nuk është në të njëjtën linjë me klubin e qytetit.

Nëpërmjet reagimeve në rrjetet sociale, tifozët shprehen kundër vendimit për shkarkim të Brdaric duke kujtuar se ky i fundit ishte ai që riktheu një trofe në Shkodër pas 10 vitesh teksa sezonin e kaluar kuqeblutë festuan triumfin në Kupën e Shqipërisë dhe i shkuan shumë pranë titullit kampion. Ndërkaq, edhe kapiteni i Vllaznisë, Erdenis Gurishta i ka kushtuar disa fjalë të ngrohta trajnerit ndërsa tashmë mbetet për t’u parë nëse drejtuesit do të reflektojnë ashtu siç bënë edhe në sezonin e kaluar.

Precedenti i vjetshëm ishte pas një humbje në muajin mars me Bylisin me sponsorin Alban Xhaferri që shkarkoi Brdaric, por më pas me kërkesën e lojtarëve, vendosi të vijonte sërish punën më teknikun. Tashmë, është i gjithë ambienti në Shkodër që duket në krah të Brdaric teksa nuk e shohin si shkakun numër një pse ekipi nuk mundi të ishte konkurrues këtë sezon për titull, ndërsa nuk është për t’u harruar fakti se Vllaznia është ende në lojë për të mbrojtur fronin në Kupën e Shqipërisë ku në gjysmëfinale përballet me Partizanin.

Komentet e tifozëve shkodranë në mbështetje të Brdaric: