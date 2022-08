FOTO/ Zyrtare, Erzeni afron ish-mbrojtësin e Shkupit

Erzeni po vijon punën për formimin e skuadrës, me të cilën do të përfaqësohet në Abissnet Superiore. Së fundmi ekipit të Shijakut i është bashkuar ish-mbrojtësi i Shkupit Ardit Iljazi.

22-vjeçari do të luajë për herë të parë në Shqipëri, ndërsa më parë ka qenë pjesë e Gostivarit dhe Shkupit.

Mbrojtësi u bashkua me skuadrën e Shkupit në 2019-ën, ndërsa luajti me ta deri këtë verë kur i përfundoi kontrata, kështu Iljazi vjen te Erzeni me parametra zero.