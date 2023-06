FOTO/ Zyrtare, Telushi rinovon me Partizanin deri në 2024-ën

Partizani rinovon kontratën e Bruno Telushit deri në 2024-ën.

Kapiteni i “të kuqve” të kryeqytetit ka firmosur këtë të dielë kontratën e re me kampionët e Shqipërisë.

Lexo edhe:

Në një postim në rrjetet sociale, Partizani bën me dije se Telushi do të vijojë bashkëpunimin me klubin e “Demave”.

“ ̈

Partizani me kënaqësi zyrtarizon vazhdimin e bashkëpunimit me Bruno Telushin. Kapiteni ynë ka nënshkruar sot kontratën e re të vlefshme deri në 2024, me opsion rinovimi nga ana e klubit dhe për një tjetër vit. Partizani rikonfirmon të ardhmen e Bruno Telushit pjesë e familjes së kuqe, me të cilën është shpallur dy herë kampion i Shqipërisë.”-shkruan Partizani.