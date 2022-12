Franca në alarm, 14 mijë oficerë policie në gatishmëri për finalen e së dielës

Autoritetet franceze nuk e kanë ulur vigjilencën në prag të finales së Botërorit, kundër Argjentinës, që do të zhvillohet të dielën në stadiumin Lusail. Nëse gjatë gjysmëfinales me Marokun u angazhuan 10 mijë policë, të dielën numri i forcave të rendit në gatishmëri në pikat kyçe të kryeqytetit Paris do të jetë 14 mijë.

Kujtojmë që një person humbi jetë gjatë trazirave që u shkaktuan pas gjysmëfinales Francë – Marok, e fituar 2-0 nga “Gjelat”.