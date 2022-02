Fred del hapur kundër strategjisë së klubit: Situatë e çuditshme, s’kemi plan afatgjatë

Situata te Manchester United nuk është e qetë, pavarësisht dy fitoreve të fundit në Premier League. Mesfushori brazilian i “Djajve të Kuq”, nuk heziton të thotë se është e çuditshme të kesh një trajner të përkohshëm si Ralf Rangnick, madje e ka kritikuar klubin për moshartimin e një plani afatgjatë.

Fred ka ngritur në pikëpyetje mbi vendimin e drejtuesve për emërimin e trajnerit trajnerit gjerman për një kohë të shkurtër, deri në fund të sezonit, dhe beson se mungesa e planifikimit të Man. United e ka lënë skuadrën në errësirë.

“Është pak e çuditshme. E di që në futboll është e rëndësishme të arrish rezultate të mira sa më shpejt të jetë e mundur, por është gjithashtu e rëndësishme të kesh një plan afatgjatë. Mendoj se është pak keq që ne të mos kemi e kemi nj plan të tillë. Për momentin, gjithçka ka të bëjë me qëllimet afatshkurtra. Nuk e dimë se si do të jetë pas përfundimit të këtij sezoni”.

United nuk ka fituar trofe prej pesë vitesh dhe ka mbërrin në sfidën me Atleticon e Madridit në fazën e 1/8-ave të Championsin me vetëm dy fitore në 12 përballjet e fundit me eliminim direkt në këtë kompeticion.

Rekordi i “Djajve të Kuq” si vizitorë ndaj skuadrave spanjolle në Champions është edhe më i keq: tri fitore në 22 ndeshje, për të mos përmendur humbjen e sezonit të kaluar në finalen e Europa League, ndaj Villarrealit, në Gdansk.