Në kuadër të mbështetjes së futbollit të femrave, që është një nga prioritetet kryesore të Federatës Shqiptare të Futbollit, institucioni i futbollit në vend ka ndërmarrë nismën e veçantë për 11 kapitenet e ekipeve të kampionatit të femrave.

Futbollistet shqiptare që aktivizohen në kampionatin shqiptar do të jenë të pranishme në stadiumin e Torinos për të ndjekur nga afër finalen e UEFA Women’s Champions League për vitin 2022, mes Barcelonës dhe Lionit. Delegacioni i vajzave që do të mbërrijë ditën e ndeshjes në stadium do të shoqërohet nga Përgjegjësi i Sektorit të Futbollit të Femrave në FSHF, Florian Riza.