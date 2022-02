Federata Shqiptare e Futbollit ka reaguar pak çaste më parë me anë të një komunikate zyrtare, duke denoncuar fushatën e dezinofrmimit dhe mashtrimit nga e përditshmja “Panorama”. Përpjekje qesharake i cilëson FSHF titullin e “Panorama Sport” në lidhje me vizitën e presidentit të UEFA-s, i cili ndodhet aktualisht në Tiranë, teksa mohon trefishimin e rritjes së rrogave të pjesëtarëve të Federatës.

“Vazhdon fushata e dezinformimit dhe mashtrimit nga gazeta ‘Panorama’, e dirigjuar nga kryetari i Bashkisë së Tiranës. Përditë, me gjithë përgënjeshtrimet dhe deklaratat e bëra, kjo media joprofesionale dhe e vënë në shërbim të klaneve politike që me patjetër duan të sajojnë diçka, për të bindur opinionin publik se në FSHF ka abuzime, shpërdorime sidomos me fondet, sot ka fabrikuar lajmin e rremë se pagat e punonjësve të FSHF-së janë trefishuar.

Kjo përpjekje qesharake, që i ngjan asaj të një dite më parë pasi simotra e saj ‘Panorama Sport’ në titullin kryesor shkruante “Ceferin nxjerr blof Dukën dhe nuk vjen në Tiranë”, ndërkohë që presidenti i UEFA-s aktualisht ndodhet në kryeqytet për një vizitë, vijoi edhe sot teksa kjo fletushkë joprofesionale tentoi përsëri të godasë, duke dezinformuar dhe gënjyer haptazi.