Ftesa e munguar nga kombëtarja, Asani i bashkohet Maqedonisë dhe pret të sfidojë Italinë

Prej vitesh, Jasir Asani priste një ftesë nga kombëtarja e Shqipërisë teksa futbollisti nga Shkupi gjithnjë kishte shprehur dëshirën për të veshur fanellën kuqezi. Shanset e tij për një grumbullim dukej se u rritën në momentin kur u largua nga Superiorja teksa la Partizanin për t’u zhvendosur në Hungari te ekipi i Kisvardës.

Megjithatë, ftesa nuk mbërriti kurrë dhe tashmë ajo që ka përfituar është kombëtarja e Maqedonisë së Veriut. Trajneri Blagoja Milevski ka shpallur listën e lojtarëve të cilët do të ndeshen me Italinë në kuadër të Play-Off-it për Botërorin e Katarit më datë 24 mars, ndërsa tekniku 50-vjeçar ka bërë të ditur në konferencë se është në pritje të procedurave që do të bëjnë të mundur grumbullimin e Asanit.

“Pritet konfirmimi i FIFA-s për Asanin. Ai nuk luan për Shqipërinë, sigurisht që i duhet një procedurë e plotë rreth ndryshimit të pasaportës sportive”, u shpreh Milevski.

Në këtë formë, në rast se gjithçka mbyllet në kohë, atëherë Asani do të bashkohet me kombëtaren e Maqedonisë në gatishmëri për sfidën e madhe dhe historike ndaj Italisë. Por, edhe nëse diçka e tillë nuk ndodh, sërish 26-vjeçari pritet të bëhet në vijim një nga asetet më të vlefshme për Maqedoninë e Veriut.