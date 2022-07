Fulham “godet” në merkato, firmos me mbrojtësin e përfaqësueses zvicerane

Kevin Mbabu është një hap larg Fulham. Mediet angleze bëjnë me 27-vjeçari ka mbyllur aventurën e Wolfsburg dhe do të udhëtojë përpara fundjavës në Londër për të kryer testet mjekësore dhe për të firmosur kontratën e re me Fulham.

Anglezët janë dakordsuar me gjermanët, të cilët do të përfitojnë 6 milionë paund nga ky operacion.

Mbabu rikthehet kështu në Premier League pas një eksperience të parë me Newcastle në sezonet 2013-2016, ndërsa më parë ka luajtur për ekipe si Rangers dhe Young Boys dhe gjithashtu numëron 22 prezenca me Zvicrën.