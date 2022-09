Fulham kthen sytë nga Inter, kërkon t’i marrë me parametra zero mbrojtësin titullar

Stefan De Vrij nuk e ka rinovuar kontratën me Inter dhe në verë mund të largohet me parametra zero.

Mbrojtësi duket se nuk dëshiron të qëndrojë më shumë te “zikaltërit”, madje mediet italiane raportojnë më tej se holandezi dëshiron të largohet nga Italia.

Duket se klubi që ka shfaqur interes të lartë për 30-vjeçarin është Fulham City, ndërsa më parë mbrojtësi është pëlqyer edhe nga Newcastle, por që tashmë ka rënë në qetësi.

Vetë De Vrij e dëshiron një trasnferim në Angli në Premier League, megjithatë duket se e gjitha do të varet nga ecura e Fulham këtë sezon, nëse do mund të mbijetojë deri në fund në elitën e futbollit anglez, megjithatë vlen të theksohet se ecuria pas 7 javëve të para është pozitive, pasi renditet në vend të 6-të.