Fulhami godet në merkato, firmos me shkatërruesin portugez

I ngjitur rishtazi në Premier League, Fulhami vijon të tregohet aktiv në merkato, pasi synon ndërtimin e një ekipi që të mund të sigurojë mbijetesën në elitën e futbollit anglez.

Pasditen e sotme klubi ka zyrtarizuar edhe firmën me mesfushorin portugez, Joao Palhinha, i cili vjen nga Sportingu i Lisbonës, ku luan prej vitesh, por në dy sezonet e fundit ka qenë titullar i padiskutueshëm.

Mesfushori shkatërrues 26-vjeçar u shfaq mjaft i lumtur që do të luajë në Premier League me Fulhamin dhe premtoi se do të japë maksimumin për të ndihmuar skuadrën të arrijë objektivat.

“Jam krenar që kam firmosur me Fulhamin dhe do të luaj në Premier League, një nga kampionatet më të fortë në botë. Kisha oferta të shumta, por më joshte ideja që të luaj në Angli, ndaj premtoj se do të bëj maksimumin për të ndihmuar skuadrën në fushë”, deklaroi portugezi.