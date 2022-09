Fundjava kuqezi/ Minuta të plota për legjionarët këtë fundjavë, si vlerësohet paraqitja e tyre

Pak ditë para grumbullimit të ekipit kombëtar, në kuadër të dy sfidave të fundit të Ligës së Kombeve ndaj Izraelit e Islandës, futbollistët kuqezinj kanë pasur një fundjavë të mirë me skuadrat e tyre në kampionatet europiane.

Asnjëri prej tyre nuk ka arritur ta gjejë dot rrugën e rrjetës, por legjionarët kanë pasur minutat e tyre në ekipet përkatëse, duke spikatur edhe me paraqitjen e tyre.

Elhan Kastrati, gardiani kuqezi i Shqipërisë ka zhvilluar një ndeshje mjaft të mirë në radhët e Cittadellës, me disa pritje vendimtare, e për rrjedhojë është vlerësuar edhe me notën 7.9 nga uebsajti i specializuar për statistika ‘SofaScore’.

Sulmuesi shqiptar Myrto Uzuni, edhe pse nuk ia doli të dërgonte topin në rrjetë, sërish është vlerësuar si një nga futbollistët më të mirë në radhët e Granadës ditën e djeshme në sfidën ndaj Andorrës në Ligën e Dytë spanjolle.

Të tjerë lojtarë të ekipit kombëtar kanë pasur minuta të plota me skuadrat e tyre gjatë kësaj fundjave. Ivan Balliu luajti 90 minuta me Rayo Vallecano-n, teksa edhe Klaus Gjasula me Darmstadin në Gjermani, Herdi Prenga me Budapest Honved në Hungari, Enea Mihaj me Famalicaon në Portugali e Frederic Veseli me Beneventon në Itali e kanë nisur ndeshjen si titullarë dhe kanë qenë lojtarë kyçë të formacionit në ekipet e tyre.

Minuta ka pasur këtë fundjavë edhe për mesfushorin Qazim Laçi në Francë, mbrojtësin Elseid Hysaj në Itali dhe mesfushorët, Ermir Lenjani e Endri Çekiçi në Turqi. Disa futbollistë të tjerë të Kombëtares nuk janë aktivizuar edhe përgjatë kësaj fundjave për shkak të dëmtimeve që kanë pësuar.