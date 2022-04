Futboll femrash/ Rivalë të fortë përballë, Shqipëria e Kosova humbasin me “manita” (VIDEO)

Sërish humbje e thellë përballë Belgjikës. Kombëtarja shqiptare e femrave, humbi 0-5 duelin ndaj belgeve, i vlefshëm për eliminatoret e Botërorit 2023.

Vajzat e Armir Grimës rezistuan mirë deri në minutën e 37-të, por e mbyllën pjesën e parë në disavantazh të trefishtë pas golave të Tinne De Caigny (2x) dhe Tessa Wullaert.

Kombëtarja e Belgjikës realizoi edhe dy gola të tjerë në fraksionin e dytë të takimit të luajtur në “Elbasan Arena”. Wullaert kompletoi dygolëshin e saj, ndërsa Jassina Blom vulosi triumfin me “manita”.

Tjetër humbje e thellë e kombëtares me Belgjikën, pas asaj 7-0 në transfertë. Suksesi i sotëm ka ngjitur Belgjikën në vend të dytë të grupit F me 16 pikë, tre më pak se Norvegjia kryesuese.

Vikinget triumfuan 5-1 ndaj Kosovës, që shënoi golin e vetëm me anë të Ereleta Memeti. Shqipëria mbetet në vend të katërt me 7 pikë, ndërsa vajzat dardane renditen një pozicion më poshtë me tre pikë më pak.