“Futbolli, jeta ime”/ Luajti me tri ekipet e kryeqytetit, tërhiqet në moshën 35-vjeçare

Elis Bakaj ka vendosur të tërhiqet nga futbolli aktiv. Lojtari i njohur shqiptar, i cili qëndronte pa ekip prej muajit janar, ka lajmëruar përfundimin e karrierës së tij me anë të një postimi në rrjetet sociale.

35-vjeçari ka luajtur me tri ekipet e kryeqytetit: Partizanin, Dinamon dhe Tiranën, teksa veshi edhe fanellat e Vllaznisë e Kukësit në Superiore. Sulmuesi provoi disa aventura jashtë Shqipërisë.

Ai u aktivizua me skuadra si FK Dinamo (Rumani), Chornomorets (Ukrainë), Hapoel Raanana (Izrael), RNK Split (Kroaci), ndërsa në Bjellorusi luajti me skuadra si Shakhtyor Soligorsk, Dinamo Brest dhe Rukh Brest.

Bakaj fitoi titullin kampion me Dinamon (2010), ndërsa me “Demat” e Partizanit festoi Kupën dhe Superkupën e Shqipërisë (2004). Fanellën kuqezi të Kombëtares e veshi 27 herë (1 gol).

“Futbolli më dha gjithçka në jetë, por edhe shumë sakrifica. Falënderoj Zotin që më dha mundësinë të bëja profesionin që doja më shumë. Falënderoj familjarët e mi, prindërit, gruan dhe motrën time, të cilët kanë qenë afër meje në çdo moment të bukur dhe të vështirë.

Nuk do ia kisha dalë pa mbështetjen e tyre. Dua të falënderoj të gjithë trajnerët të cilët më kanë mbështetur në karrierën time nga fillimi e deri në fund. Falënderoj edhe tifozët për mbështetjen e tyre.

Futbolli ishte dhe do të mbetet jeta ime, pa të cilin nuk mund të jetoj dot. Sigurisht që nuk do të luaj më, por do vazhdoj të jem pjesë e këtij sporti të mrekullueshëm në pozicione të tjera. Faleminderit Zotit dhe të gjithëve ju që ishit pjesë e karrierës sime të gjatë”, shkruan Bakaj në faqen e tij zyrtare.