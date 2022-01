Futbollisti i Napolit infektohet për herë të dytë me Koronavirus

Kalidou Koulibaly, pozitiv me Covid-19. Mbrojtësi i Napolit, aktualisht i grumbulluar me Senegalin për Kupën e Kombeve të Afrikës, është në izolim, por në gjendje të mirë shëndetësore. Portieri i Chelsea-t, Mendy dhe Diedhiou i Alanyasporit, gjithashtu u infektuan me virusin famëkeq. Të tre lojtarët në fjalë nuk morën pjesë në stërvitjen e sotme dhe nuk do të jenë të gatshëm për ndeshjen e parë të turneut me Zimbabvenë, e planifikuar për t’u zhvilluar të hënën, në orën 14:00. Për Koulibaly kjo është hera e dytë që del pozitiv me Koronavirus: në shkurt të vitit të kaluar, ai u detyrua të humbiste ndeshjet kundër Genoas dhe Juves.

Tweet-i i Napolit:

“Koulibaly, i angazhuar me ekipin e tij kombëtar për Kupën e Kombeve të Afrikës, rezultoi pozitiv në testin e Covid-19. Lojtari, i cili është i vaksinuar, është asimptomatik dhe do të respektojë periudhën e izolimit sipas protokollit”.