Futbollisti më i vjetër në botë ndërron skuadër, 54-vjeçari vihet nën urdhrat e të vëllait

Nëse thonë se mosha është thjesht një numër, atëherë rasti i futbollistit japonez Kazuyoshi Miura do ta vërtetonte më së miri këtë shprehje. Teksa i mungon edhe një muaj para se të festojë datëlindjen e 55-të, Miura nuk ka ndërmend të stopojë dhe të ndahet nga pasioni i tij më i madh, futbolli.

Tashmë, lojtari më i vjetër në botë ka firmosur një kontratë me klubin e kategorisë së katërt japoneze, Suzuka Point Getters teksa është huazuar nga Yokohama. Në këtë rast, shumë interesant është fakti se në drejtimin e kësaj skuadre në rolin e trajnerit është vëllai i tij, dy vite më i madh, Yasutoshi Miura.

Me siguri, 54-vjeçari tashmë do të gjejë më shumë hapësira në ligën e katërt, teksa një sy mund ta mbyllë edhe vëllai i tij. Kujtojmë se në sezonin e kaluar, Miura u aktivizua në vetëm një minutë me Yokohamën.