Gabriel Jesus e nis “zjarr”, dygolësh në fitoren e Arsenalit

Gabriel Jesus shënon për Arsenalin pas vetëm 1 minutë e gjysmë lojë. Ish-sulmuesi i Manchester City-t, i prezantuar vetëm pak ditë më parë si “Topçi”, gjeti golin sapo nisi pjesa e dytë në miqësoren me Nurembergun (5-3).

Një fillim mjaft entuziast i përvojës së tij tek Arsenali, që rrit pritshmëritë e tifozë londinezë për sezonin e ardhshëm.

Ish-sulmuesi i Manchester Cityt e kaloi pjesën e parë në stol, fraksion gjatë të cilit skuadra gjermane kishte shënuar dy herë. Por në pjesën e dytë muzika ndryshoi edhe me aktivizimin e Gabriel Jesus, i cili nuk e tradhtoi trajnerin Arteta.

Por Gabriel Jesus nuk u ndal me kaq. 15 minuta para fundit, kur rezultati ishte 4-3 në favor të Arsenalit, sulmuesi brazilian vendosi të mbyllte personalisht llogaritë duke shënuar të pestin, pra të dytin personal. Arsenalit iu desh të paguante një shumë të konsiderueshme për të rrëmbyer Gabriel Jesus nga Manchester City: 45 milionë stërlina ose rreth 52 milionë euro. Londinezët i dhanë fanellën me numrin 9, me një mision të qartë: të shënojë sa më shumë. Braziliani ka vendosur t’i kënaqë që paraqitjen e parë.

🇧🇷 GABRIEL JESUS! 🇧🇷 Barely 9️⃣0️⃣ seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet! 👊 ⚫️ 2-1 🔴 (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J — Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022