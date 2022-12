Gara e përjetësisë/ A është sot Lionel Messi më i miri i të gjitha kohërave?

A është Lionel Messi lojtari më i mirë i të gjitha kohërave? Një pyetje që sigurisht do të bëhet edhe me përfundimit të “Katar 2022” dhe që do të ndezë debate mes dashamirësve të futbollit, por që kurrë nuk do të marrë një përgjigje të prerë. Pele, Maradona, por edhe Cristiano Ronaldo, do të mbeten “rivalët” historikë të “Pleshtit” në atë që mund të etiketohet edhe gara e përjetësisë. Gjithsesi, sa u përket trofeve të fituar me skuadrat që ka luajtur, por edhe në aspektin individual, Lionel Messi nuk ka të krahasuar me askënd. Këtë e thonë statistikat e mëposhtme.

Trofetë e fituar nga Lionel Messi

Me Barcelonën:

La Liga (10): 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19

Kupa e Mbretit (7): 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21

Superkupa e Spanjës (7): 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

Champions League (5): 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15

Superkupa e Europës (3): 2009, 2011, 2015

Botërori i Klubeve (3): 2009, 2011, 2015

Me Paris SG:

Ligue 1: 2021–22

Me Argjentinën:

Kupa e Botës 2022

Kupa e Amerikës 2021

Olimpiada e vitit 2008

Trofetë personalë:

Topi i Artë (7): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021

Lojtari i Vitit nga FIFA (1): 2009

Këpuca e Artë e Europës (6): 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2016–17, 2017–18, 2018–19

Lojtari më i mirë i La Ligas (7): 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2014–15

Golashënuesi i La Ligas (8): 2009−10, 2011–12, 2012−13, 2016–17, 2017−18, 2018–19, 2019–20, 2020–21

Lojtari i Vitit në Argjentinë (14): 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021

Lojtari më i mirë i Botërorit (2): 2022, 2014