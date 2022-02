Gati për hapin e madh të karrierës, gjigantët rumunë pas mesfushorit shqiptar

Prej sezonit 2008-2009, Enriko Papa është pjesë e elitës së futbollit rumun teksa aktivizohet me skuadrën e Botosanit. Mesfushori shqiptar është përshtatur më së miri te kjo skuadër, ndërsa është kthyer në një nga lojtarët kryesorë falë grintës, por edhe golave të cilat në disa raste kanë qenë vendimtarë dhe i kanë dhuruar pikë Botosanit. Dhe, në fakt paraqitjet e 28-vjeçarit nuk kanë kaluar pa u vënë re nga gjigandët e futbollit rumun, Steaua e Bukureshtit.

Këta të fundit e kanë monitoruar Papën dhe janë të bindur se ish-lojtari i Tiranës dhe Bylis mund të shtojë kualitetin në organikën e Steauas, ndërsa presidenti i Steauas dhe Botosanit kanë biseduar nëse mund të gjejnë një marrëveshje financiare për lojtarin, teksa vlen të theksohet se mesfushori është futur në gjashtë muajt e fundit të kontratës me klubin aktual.

Nëse transferimi i Papës te Steaua mbyllet me sukses, atëherë ky do të ishte një hap vërtet cilësor për futbollistin i cili në këtë formë mund të afrohet edhe me një grumbullim në kombëtare çka prej kohësh është një objektiv i tij.

Në sezonin aktual, Papa është aktivizuar në 20 ndeshje ndërsa ia ka dalë të realizojë dy gola, ndërsa në llogarinë e tij është edhe një asist. Për momentin Botosani mban vendin e katërt në klasifikim me 38 pikë ndërsa Steaua e Bukureshtit renditet e dyta me 52 pikë.