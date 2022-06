Gati rinovimi, Ibra surprizon drejtuesit e Milan me termat e kontratës

Sipas medieve italiane, Ibrahimovic do të jetë pjesë e kampionëve të Italisë edhe për sezonin 2022-2023.

Suedezi ka surprizuar drejtuesit e Milan, pasi u ka komunikuar atyre se është i gatshëm të heqë dorë nga paga e tij e lartë për të vijuar karrierën me “kuqezinjtë”.

Suedezi do të nënshkruajë një kontratë nga e cila do të përfitojë vetëm 100 mijë euro në muaj, duke surprizuar drejtuesit të cilët mendonin se do të hasnin pengesa në rinovimin e kontratës së re, pikërisht për shkak të kushteve financiare.