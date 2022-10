Gavi fitues i trofeut “Kopa”, trajneri Nagelsmann proteston: E meritonin dy lojtarë të tjerë!

Një nga çmimet më prestigjioze të cilat u ndanë në ceremoninë e Topit të Artë ishte edhe trofeu “Kopa” që akordohet për futbollistin e ri më të mirë (nën moshën 21-vjeçare). Ai që triumfoi në Paris ishte Gavi i Barcelonës me 18-vjeçarin që në sezonin e fundit regjistroi disa rekorde si me skuadrën katalanase ashtu edhe me kombëtaren spanjolle.

Por, ai që kundërshtoi këtë çmim akorduar Gavit ishte trajneri i Bayern Munich, Julian Nagelsmann i cili shprehet se Jamal Musiala, futbollisti i tij, dhe Jude Bellingham e meritonin këtë trofe më shumë se futbollisti spanjoll.

“Sigurisht, unë jam palë në këtë situatë, por edhe unë mund të shpreh mendimin tij. Sipas meje Musiala dhe Bellingham kanë pasur një sezon më të mirë se Gavi. Pastaj varet edhe nga shijet, nëse preferon një lojtar që shkon edhe përpara, përplaset apo një lojtar më Teknik. Nuk dua të them se ishte një fitore e pamerituar ajo e Gavit, por në këndvështrimin tim, Bellingham dhe Musiala ishin më lart në sezonin e fundit”, u shpreh Nagelsmann.