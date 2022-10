Gjendja e Varane dhe situata e Ronaldos, rrëfehet Ten Hag: S’e kisha të lehtë…

Manchester United pret Sherifin e Tiraspolit në “Old Trafford” të enjten në mbrëmje. Përballja e Europa League, në të cilën ekipi i Erik ten Hag ka nevojë për një pikë për të siguruar kualifikimin, do të transmetohet në SuperSport 3 (21:00).

Trajneri holandez u ndal te dëmtimi i Raphael Varane dhe situata e Cristiano Ronaldos në prononcimin për shtypin përpara sfidës ndaj kampionëve të Moldavisë.

“Varane do të qëndrojë jashtë deri në fillimin e Botërorit. Do të shohim se si do të shkojë rikuperimi i tij, më pas do ta vendosë stafi mjekësor i Francës nëse ai mund të grumbullohet për në Botëror.

CR7? Pezullimi i tij nuk ishte një vendim i lehtë. I jemi përgjigjur të gjithë pyetjeve në lidhje me këtë temë. Cristiano e shleu pezullimin, tani është rikthyer në ekip”, deklaroi tekniku i United.