Gjici, ultimatum Longos: Fito ndeshjet e mbetura, mos u merr me gjëra që s’të takojnë

Presidenti i nderit i Kukësit, Safet Gjici, ka kritikuar ashpër trajnerin italian Diego Longo në një lidhje të drejtpërdrejtë me “Gol pas Goli”. Sipas Gjicit, Longo, të cilin e quan mjaft punëtor dhe që e bën shumë mirë stërvitjen, nuk mund të nxjerrë justifikime apo të merret me gjëra që nuk i takojnë. Numri 1 i klubit verilindor i kërkon Longos të bëjë maksimumin në ndeshjet e mbetura, pasi pjesëmarrja në Conference League është objektiv i arritshëm.

“I mërzitur, sepse duhet të fitonim, por s’ia dolëm. Ylli Aga më njeh shumë mirë, por t’i (Gjergji Stefa) nuk më njeh mirë. Trajneri i huaj në Shqipëri do kohën e vet të ambientohet. Mesazhi që i jap është të mos merret me deklaratat por të marrë përgjegjësinë për rezultatet, ajo që i them është të mbyllë kampionatin dhe të arrijë objektivin, sepse kam besim te lojtarët. I pata thënë që në fillim mos mendo që këtë sistem loje nuk do ta kuptojnë kundërshtarët. Është trajner i mirë, shumë punëtor, por humb kohë me gjëra të tjera që nuk i takojnë. Për problematikat e tjera Kukësi ka njerëz të tjerë, staf që merren.

Këtij trajneri i janë plotësuar të gjithë çfarë ka kërkuar. Nuk ka arritur asnjë nga objektivat e parë, por duhet të arrijë Conference League-n. Kalendari është i favorshëm, por edhe kundërshtarët do të luajnë. Kemi bërë shumë hapa të gabuar, Partizani ishte 11 pikë larg, erdhi na barazoi dhe na kaloi.

E kujt është përgjegjësia, e Safetit? Nuk ka pasur asnjë presion, nuk duhet të bjerë pre e provokacioneve. Duhet të marrë përgjegjësitë për investimin madhor të klubit.

Ka një kontratë që paratë do t’i merrte kur të dilte kampion apo kur të merrte Kupën. Në fy fazat e para bëri mirë dhe ajo më bëri që ai të vazhdonte. Është fakt që klubi ka qenë shumë korrekt me trajnerin, por kur flet për gjëra që nuk kanë lidhje…. Punën e bën mirë, e stërvit mirë, siç më kanë njoftuar nga klubi. Trajneri dhe stafi e lojtari kanë përgjegjësi, gjithsesi, po i vlerësuan ndeshjet, kam besim se do të fitojnë.

Pjesa e parë më e dobëta: Trajneri kurrë nuk ka qenë në presion, çfarë ka kërkuar ia kemi realizuar. Duke qenë trajner i huaj, i dhamë kohën që të kuptonte kampionatin shqiptar.

Nuk mund të thotë që e mora në vendin e gjashtë dhe e çova në vendin e tretë. Është shumë i nxituar ndoshta nga humbjet që bëjnë. Të merresh ne gjëra të tilla si nuk kishte drita në dhomat e zhveshjes kur bën stërvitjen. Një trajner profesionist merret me gabimet që bën skuadra. Megjithatë, thashë se trajneri është punëtor, por flet si italian. Ia kam toleruar edhe kur ka pasur debate me analistë dhe gazetarët. E kam thënë se duhet të flasësh vetëm për anën taktike.”