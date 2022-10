Gjilani dhe Ballkani “ngecin” në transfertë, Drenica mbetet “thatë” ndaj Malishevës

Ballkani nuk mundi të dilte me pikët e plota nga ndeshja në transfertë përballë Dukagjinit. Edhe pse të besuarit e trajnerit Ilir Daja kaluan të parët në avantazh falë golit të Albion Rrahmanit në minutën e 62-të, vendasit gjetën forcat për të barazuar falë një penalltie të shndërruar në gola nga ana e Merlakut. Pas këtij rezultati, Ballkani mbetet në vendin e dytë me 26 pikë ndërsa Dukagjini është në vend të parafundit me nëntë pikë.

Gjilani nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 në transfertë ndaj Trepçe ’89. Vendasit u penalizuan shpejt pasi në minutën e nëntë mbetën me 10 lojtarë, pasi Lulzim u ndëshkua me karton të kuq, ndërsa në fundin e pjesës së parë, ishte Zabergja që kaloi në avantazh të tijtë. Gjithsesi, Gjilani nuk mundi të ruante avantazhin dhe në të dytën u ndëshkua nga goli i Mba në minutën e 51.

Trepça edhe pse në disavantazh numerik ia doli të ruante ekuilibrat duke dalë me një pikë që e ngjit në kuotën e 11 pikëve në vend të tetë. Nga ana tjetër, Gjilani mbetet në vend të katërt me 19 pikë.

Ndërkohë, në barazim u mbyll edhe ndeshja tjetër, ajo mes Drenicës dhe Malishevës. Në ndryshim nga ndeshja e mësipërme, kjo sfidë nuk prodhoi gola me ekipet që nuk mundën të shfrytëzonin mundësitë e krijuara. Pas këtij barazimi, Drenica mban vendin e pestë me 16 pikë, ndërsa Malisheva është në vend të shtatë me 12 pikë.