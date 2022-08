Gjilani i Ramadanit nuk njeh humbje, Drenica merr fitoren e parë

Skuadra e trajnerit Zekirija Ramadanit vijon të marrë rezultate pozitive në Superligën e Kosovës.

Gjilani ka fituar në shtëpi me rezultatin 3-1 ndaj Trepça 89, në një takim që u dominua nga vendasit. Goli i parë u realizua nga Christian Mba në minutën e 7’, duke i dhënë avantazhin miqve. U deshën minutat shtesë të pjesës së parë, kur një autogol i Augustine Ameworlornas do i jepte barazimin skuadrës së Gjilanit. Në pjesën e dytë Elton Cale dhe Mevlan Zeka do të gjenin të dy rrugën drejt rrjetës duke përmbysur në 3-1.

Drenica fitoi me rezultatin 1-2 në transfertë ndaj Malishevës. Miqtë shënuan në minutën e 39’ me Arbios Thaçin. Më pas Bintsouka Koxyn dyfishoi rezultatin për ekipin e tij.

Ndërsa Alban Shillova do të ngushtonte diferencën në 1-2, megjithatë ndeshja u mbyll me fitoren e Drenicës.