Gjyqtarë shqiptarë në ndeshjen e Conference League, udhëtojnë drejt Sllovakisë

Tashmë nuk është më një utopi përfshirja e arbitrave shqiptarë në ndeshjet kualifikuese të Conference League, apo edhe kompeticioneve të tjera që zhvillohen nga ana e UEFA-s. së fundmi, radhën për të vendosur drejtësinë në një sfidë të turit të dytë të Conference League, e ka Juxhin Xhaja.

Kryesori Xhaja do të arbitrojë ndeshjen e datës 28 korrik mes Dunajska Streda të Sllovakisë dhe Vikingur të Ishujve Faroe. Ndërkaq, së bashku me Xhajën do të jenë edhe asistentët Ridiger Çokaj e Mario Shazivari ndërsa në rolin e arbitrit të katërt është Erjon Bastari.