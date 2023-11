Gliha: Kualifikimi? Synimi është vendi i tretë, Zvicra shumë e fortë

Primoz Gliha, trajner i Kosovës, kërkon rezultat pozitiv në ndeshjen me Zvicrën, që do të zhvillohet në Bazel. Slloveni e ka të qartë se përfaqësuesja helvete do të bëjë gjithçka për fitoren, por dardanët

e ka vlerësuar si tejet të vështirë. Por, ai ka insistuar se “Dardanët” do të dalin në fushë për rezultat pozitiv.

“Do të jetë një ndeshje e vështirë. Edhe pse në Prishtinë barazuam, ishte një ndeshje shumë e fortë. Ne e mposhtëm Izraelin, por izraelitët treguan se janë të fortë pasi barazuan me Zvicrën. Presioni do të jetë shumë i madh pasi do të kemi përkrahje të madhe të publikut. Nëse duam të arrijmë rezultat pozitiv, duhet të jemi shumë inteligjentë dhe të dimë si të luajmë, sepse kemi të bëjmë me një kundërshtar shumë të fortë”, theksoi Gliha.

Zvicra ka presionin e rezultatit, pas atij zhgënjimi me Izrealin.

“Kur ka situata si kjo, Zvicra bëhet shumë e rrezikshme, më e fortë dhe pritet të reagojë. Pra, do të jetë tepër vështirë”, shtoi Gliha.

Gliha tha se synimi është vendi i tretë në grup.

“Duhet të kemi parasysh situatën, sepse kur erdha ishim në situatë shumë të vështirë, por duhet të falënderojmë lojtarët për ata që kanë bërë pasi kemi fituar disa pikë të rëndësishme. Ndërsa, tani jemi në një situatë ku kemi pak gjasa dhe mbase duhet ta synojmë vendin e tretë. Por, kjo nuk ndryshon asgjë. Jam shumë i fokusuar te ndeshja me Zvicrën sikurse ndaj çdo kundërshtari tjetër”, u shpreh Gliha.