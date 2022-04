Goditja e Frashërit në fushë, Komisioni i Garave i jep ndeshjen në tavolinë Ballkanit

Java e kaluar futbollistike në Kosovë u njollos nga një episod tejet i shëmtuar që ndodhi në ndeshjen mes Gjilanit dhe Ballkanit. Në minutën e 94, pasi barazoi ndeshjen Gjilani, tifozët e këtyre të fundit u futën në fushë teksa goditën në kokë portierin Stivi Frashëri.

Goditje të forta për ish-gardianin e Tiranës e Teutës në Superiore, i cili u detyrua të shkonte me urgjencë në spital, ndërsa për fat të mirë gjendja e tij është optimale. Ndërkohë, Komisioni i Garave në Kosovë ka marrë edhe një vendim lidhur me këtë sfidë, duke vendosur që Ballkani të fitojë në tavolinë me rezultatin 3-0.

Në këtë formë, ekipi i drejtuar nga trajneri Ilir Daja merr tre pikët e plota dhe hedh një hap drejt titullit pasi tashmë është pesë pikë më shumë se Drita e vendit të dytë dhe ka gjithashtu një ndeshje më shumë për të luajtur.