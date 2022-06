Goglat me fat për Tiranën, “peshkon” më të mirën e mundshme

Tirana me fat në shortin e hedhur në Nyon të Zvicrës, që përcaktoi çiftet e raundit të parë eliminator të Champions League për sezonin 2022-2023.

Kampionia e Kategorisë Superiore do të ketë përballë ekipin e Dudedelange, me të cilin do të ketë një përplasje të dyfishtë më 5 ose 6 korrik në transfertë dhe në datën 12 ose 13 të po të njëjtit muaj., në kryeqytet

Mes emrave si Ludogorets Razgrad (BUL), CFR Cluj (ROU), Ferencváros (HUN), Maribor (SVN), Diddeleng (LUX), bardheblutë peshkuan këta të fundit, që janë edhe më të dobëtit në letër.