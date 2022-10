Goli, dedikimi i veçantë për të atin dhe trajneri Potter: Armando Broja hap zemrën

Armando Broja do e mbajë mend gjatë të dielën e 8 tetorit, që solli golin e tij të parë zyrtar me fanellën e Chelsea, klubin e zemrës aty ku bën pjesë prej moshë 8-vjeçare. Sulmuesi shqiptar erdhi nga stoli dhe realizoi golin e tretë në suksesin 3-0 ndaj Wolves. 21-vjeçari shfaqi gjithë kualitetin që zotëron dhe dërgoi në festë tifozët e pranishëm në “Stamford Bridge” me golin e bukur.

“Ai erdhi nga stoli dhe punoi shumë për skuadrën. Brojës i është dashur të tregohet i duruar, por ai ka bërë një punë të madhe në stërvitje, ka punuar mirë dhe është kënaqësi që shënoi gol”, deklaroi trajneri Graham Potter në lidhje me lojtarin e talentuar nga Malësia e Madhe.

“Jam pa fjalë në lidhje me golin e parë me klubin tim të fëmijërisë. Faleminderit të gjithë fansave, urime ditëlindjen babi”, shkroi Broja në rrjetet sociale rreth momentit magjik, ndërkohë që të atit i bëri dhuratën më të bukur me atë gol fantastik.

“E mahnitshme kjo që po më ndodh. Pashë Kovacic që mori topin dhe e dija se duhet të nisesha në sprint menjëherë për t’i dalë mbrojtësit nga pas. Kova më dhuroi një pasim të shkëlqyer. Më pas shfrytëzova instinktet e mia.

Gjuajtja dhe për fat topi përfundoi në rrjetë. M’u desh të prisja disi pasi VAR-i po kontrollonte për pozicionin tim, por goli u konfirmua dhe u lumturova shumë. Emocionet nisën të shpërthenin, ishte një moment surreal për mua dhe familjen time.

Sot (dje) është ditëlindja e babait tim, sa bukur që shënova gol për të. Jam i lumtur, performanca e ekipit ishte e mahnitshme, gjithçka shkoi për mrekulli”, deklaroi Broja për Chelsea TV, teksa nuk mungoi një koment për trajnerin.

“Ai është një person shumë i mirë, është e lehtë të flasësh dhe të merresh vesh me të. Ai të motivon dhe inkurajon gjatë gjithë kohës. Gjithmonë ma përsërit se duhet të punoj fort, të shfrytëzoj mundësitë e mia dhe të ndihmoj ekipin sa më shumë të mundem”, deklaroi Armando Broja.