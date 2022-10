Goli i pamundur në futsal, duhet ta shohësh disa herë për ta kuptuar (video)

Andrey Batyrev ka magjepsur përsëri. Sulmuesi rus ka shënuar golin e vitit në futbollin e sallës pasi shpiku një goditje të pamundur tri minuta para përfundimit të një ndeshjeje në Superligën Ruse të Futsalit.

Batyrev shënoi një tregolësh, por publiku mbeti me gojë hapur nga një realizim spektakolar me takë, në një kënd zero!

Një gol i pabesueshëm, që duhet ta shohësh disa herë për ta kuptuar. Tifozët dhe shokët e tij të skuadrës, mbi parket dhe në stol, vunë duart në kokë.