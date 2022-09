Google “zbulon” finalistet e “Katar 2022”, por e korrigjon shpejt gabimin

Kupa e Botës, “Katar 2022”, do të fillojë më 20 nëntor, por Google tregoi për disa orë rresht se cilat skuadra do të luajnë një finale hipotetike të turneut. Të paktën kështu doli nga një pyetje e bërë në motorin e kërkimit, përgjigja e të cilit përfshinte emrat e finalisteve që do të kërkojnë të ngrenë lart kupën në stadiumin “Lusail”.

Nëse kërkoje në Google për “Events Lusail stadium”, përgjigjja ishte se do të zhvillohen gjashtë ndeshjet e fazës së parë të Kupës së Botës, një ndeshje e fazës së 1/8-ave, një tjetër në çerekfinaleve dhe një në gjysmëfinalet. Surpriza u shfaq përgjigjen e ndeshjes finale, pasi Google “zbuloi” do të kishim duelin Brazil – Francë.

Disa orë më vonë, Google korrigjoi gabimin dhe midis rezultateve të kërkimit për “Lusail stadium Events”, Brazili dhe Franca nuk u shfaqen më si finaliste.